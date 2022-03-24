Знищений підрозділ обстрілював Харків

24 березня батальйонно-тактична група танкістів РФ зазнала значних втрат техніки та особового складу завдяки успішній роботі української артилерії. Ці війська напередодні нещадно обстрілювали Харків.

«У Харківській області батальйонно-тактична група зі складу 59-го танкового полку Західного військового округу, яка діяла у напрямку Харкова, потрапила під вогонь української артилерії. Зведеному підрозділу завдано значних втрат у живій силі та техніці», – повідомили у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00.

Також українські військові збили на Харківщині один безпілотник та винищувач-бомбардувальник Су-34.

Нагадаємо, як повідомляв голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, за минулу добу росіяни завдали по Харківщині 44 ударів з артилерії, танків і мінометів та 140 ударів – з реактивних систем залпового вогню «Град» та «Смерч». 24 березня росіяни обстріляли відділення «Нової пошти» у Харкові, в якому містяни отримували гуманітарну допомогу, внаслідок чого загинуло шестеро людей. За час війни у Харкові знищено 1143 об'єкти інфраструктури, з них 998 – житлові будинки.