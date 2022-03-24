На Харківщині сили ЗСУ збили винищувач-бомбардувальник Су-34

На Харківщині українські військові збили один безпілотник та винищувач-бомбардувальник Су-34. Про це у четвер, 24 березня, повідомило командування повітряних сил ЗСУ.

«Й знову в ППО врожайний день на Харківському напрямку! Ворог недорахувався 1 БПЛА та ще одного винищувача-бомбардувальника Су-34. Вони впали», – зазначено у повідомленні.

Зазначимо, що сьогодні у Генштабі ЗСУ повідомили, що зафіксували суттєве збільшення вильотів російських літаків.

Нагадаємо, нещодавно ЗСУ також збили російський винищувач під Чугуєвом, а також знищили два російські літаки. Актуальну інформацію щодо втрат противника читайте у щоденній статистиці ZAXID.NET.