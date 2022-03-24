За останню добу кількість вильотів російських літаків збільшилася на третину

Українські війська успішно стримують російських окупантів на всіх напрямках. Російська армія продовжує втрачати живу силу та техніку. Водночас активізувалася російська авіація.

«Авіація ворога продовжує активні дії, завдає ударів з повітря, протягом останньої доби зафіксовано понад 250 вильотів літаків (на 60 більше, ніж 22 березня). Основними цілями противника залишаються об’єкти військової та цивільної інфраструктури у Київській, Чернігівській та Харківській областях», – йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ вранці четверга, 24 березня.

Українські військові відбивають ракетно-авіаційні удари та повітряні напади окупантів, здійснюють протиповітряне прикриття важливих об’єктів України та своїх військ. За попередню добу було уражено 11 повітряних цілей ворога (сім літаків, один БПЛА, один вертоліт та дві крилаті ракети). Остаточна інформація уточнюється.

У Генштабі ЗСУ також зазначають, що на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області у зв’язку з мирними протестами проти окупації ворог вдається до терору місцевого населення, активно застосовує підрозділи росгвардії, щоб недопустити акцій цивільної непокори окупаційній владі.