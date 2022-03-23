Українські сили ППО продожують знищувати військову авіацію ворога

У середу, 23 березня, зенітні ракетні війська Повітряних Сил Збройних Сил України знищили 11 повітряних цілей російських окупантів. Про це повідомили у командуванні Повітряних Сил ЗСУ.

Зазначається, що за минулу добу знищено: сім літаків, один гелікоптер, один безпілотник (ОТР) та дві крилаті ракети.

До слова, раніше сьогодні ЗСУ захопили одну з найпотужніших станцій радіоелектронної боротьби російської армії – станцію «Красуха-4», що здатна працювати на дистанції до 300 км.

Як інформував ZAXID.NET, загальні бойові втрати ворожої російської армії з 24 лютого по 23 березня складають близько 15600 осіб. Також російська армія втратила 517 одиниць танків, бойових броньованих машин – 1578, артилерійських систем – 267.