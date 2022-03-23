Станція «Красуха-4» здатна працювати на дистанції до 300 км

ЗСУ захопили одну з найпотужніших станцій радіоелектронної боротьби російської армії. Станція «Красуха-4» здатна працювати на дистанції до 300 км.

«ЗСУ захопили одну з найпотужніших станцій радіоелектронної боротьби армії РФ. "Красуха-4" здатна виявляти та блокувати різноманітні радари на дистанції до 300 км. Тепер буде працювати у правильному напрямку!», – повідомили у середу, 23 березня, на сторінці Збройних сил України у Facebook.

У повідомленні не вказано, коли й де саме захопили станцію. Проте напередодні повідомлялося, що командний пункт однієї з найпотужніших російських систем «Красуха-4» захопили біля Києва.

Захоплена ЗСУ система «Красуха-4»

«Красуха-4» – російська мобільна наземна система. Виробляється корпорацією KRET на різних колісних платформах. Повна комплектація складається з двох машин на базі вантажівок КАМАЗ-6350. Комплекси призначені для прикриття військ та великих територій від радіолокаційного виявлення, а також протидії літакам розвідникам та БПЛА супротивника. Основними цілями є радіоелектроніка у повітрі та повітряні системи.