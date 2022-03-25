ЗСУ знищують російську техніку, а частину захоплюють для подальшого використання проти ворога

За місяць повномасштабної війни в української армії з’явилось більше танків, ніж було на початку вторгнення. Це завдяки тому, що Збройні сили України захоплюють велику кількість військової техніки РФ. Росіяни теж захопили кілька десятків українських танків, але це не компенсує їхні втрати у техніці. Про це йдеться в аналітичному матеріалі Forbes.

Журналісти Forbes проаналізували дані аналітиків Oryx, які щоденно оновлюють цифри про втрати військової техніки як Росії, так і України. Так, станом на 24 березня росіяни втратили на війні в Україні 274 танки, а захопили лише 37 українських танків — цієї кількості недостатньо, щоб компенсувати втрати. Україна під час повномасштабної війни втратила 74 танки — вони або знищені, або захоплені. Натомість ЗСУ захопили 117 російських танків. І зараз українська армія може мати більше танків, ніж місяць тому, — і це при тому, що нових танків для ЗСУ за час війни не виробляли.

«Різниця в захоплених танках говорить про недостатню підготовку Росії до високоінтенсивної війни проти рішучого ворога. І це також говорить про переваги, якими володіє будь-який захисник перед будь-яким нападником», – вважають аналітики Forbes.

Так, Росія вимушена спрямувати сили в Україну на тисячі кілометрів, розширюючи погано захищені лінії постачання і ризикуючи, що у передових підрозділів закінчаться боєприпаси та паливо. Велика частина з захоплених українцями танків просто стояли без палива, а російські військові утекли.

Аналітики Forbes вважають суттєвою перевагою те, що Україна використовує багато тих самих танків, що і Росія. Таким чином українцям залишається заправити захоплені російські танки, поповнити запаси боєприпасів перемалювати символіку – після цього танки можна використовувати на захист України.

Ці 117 танків, які захопила Україна, – це лише ті, які аналітики можуть підтвердити візуально, тобто по фото чи відео. Фактична кількість захопленої техніки скоріш за все, набагато вища. Відео українських фермерів, які буксирують покинуту російську техніку, стали символом опору України. На цю тему уже створили онлайн-гру, а український фермер продає NFT-токени військових трофеїв.