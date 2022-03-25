Збройні сили України знищили на Харківщині ворожий вертоліт, військових та техніку. Зокрема, вертоліт противника, який стояв просто на землі, мобільні підрозділи ЗСУ знищили у Харківському районі. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

За його словами, 92-га механізована бригада та військовослужбовці харківського гарнізону знищили у Харківському районі ворожих розвідників, зокрема і командира роти.

«Бійці цієї ж 92-ї бригади взяли в полон 17 окупантів, 15 з яких мобілізовані з так званих ДНР/ЛНР. Наші військові відзначають зубожіле екіпірування бійців з недореспублік і повну деморалізацію, у декого з них – стан наркотичного та алкогольного сп’яніння», – повідомив голова Харківської ОДА.

Вдалося знищити також потужний російській стаціонарний комплекс радіоелектронної боротьби, а разом з ним 50 російських військових, які безпосередньо працювали з технікою.

«Завдяки цьому комплексу окупанти “глушили” наш зв'язок, електроніку, роботу наших систем протиповітряної оборони і безпілотників, вели розвідувальні роботи», – додав Олег Синєгубов.

Нагадаємо, за минулу добу російські військові здійснили на Харківщині 55 ударів, біля 240 разів зафіксували активність «Градів», «Урагану». Увечері противник двічі обстріляв з РСЗВ термінал аеропорту Харкова.