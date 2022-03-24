Вранці у четвер, 24 березня, російський гелікоптер обстріляв позиції російських військових під Харковом. За даними голови Харківської ОДА Олега Синєгубова, він знищив велику кількість особового складу та ворожої техніки.

«Саме ці окупанти постійно обстрілювали місто Харків з артилерійського озброєння та РСЗВ. Сподіваємося, що це не останній випадок “самознищення” російських окупантів», – написав Синєгубов.

Додамо, що українські артилеристи розбили зведений підрозділ РФ під Харковом, військові також збили на Харківщині один безпілотник та винищувач-бомбардувальник Су-34.

Нагадаємо, що Харків є одним з тих українських міст, які найбільше постраждали від російської армії. За даними мера, за час війни у Харкові уже знищено понад тисячу багатоповерхівок. За минулу добу росіяни завдали по Харківщині 44 ударів з артилерії, танків і мінометів та 140 ударів – з реактивних систем залпового вогню «Град» та «Смерч».