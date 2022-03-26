Науковий інститут, де міститься ядерна підкритична установка «Джерело нейтронів», вже тричі потрапляв під обстріл

26 березня ядерна підкритична установка «Джерело нейтронів» Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» потрапила під обстріли. Про це повідомили у Державній інспекції ядерного регулювання України.

За інформацією експлуатуючої організації, оцінити масштаби пошкоджень наразі неможливо через бойові дії, які не припиняються.

«Звертаємо увагу, що ЯПУ «Джерело нейтронів», як і будь-яка інша ядерна установка, не розрахована на експлуатацію в умовах бойових дій. Продовження її бомбардування та/або обстріли можуть призвести до тяжких радіаційних наслідків із забрудненням прилеглих територій», – зазначено у повідомленні.

Також у інспекції додали, що з 24 березня ядерна установка переведена в глибокий підкритичний стан, зовнішнє електропостачання відсутнє. Досі не вдалося знешкодити вибухонебезпечний нерозірваний реактивний снаряд «Смерч», який виявили неподалік від установки.

Нагадаємо, це не вперше ННЦ з ядерною установкою потрапляє під обстріли. 6 березня була повністю зруйнована підстанція, пошкоджені кабелі кондиціонерів системи охолодження та теплотраса, 11 березня в інституті виникла пожежа у трансформаторній підстанції через обстріли.