Внаслідок обстрілу виникла пожежа на підстанції ННЦ

Через обстріли російськими військами Харківського фізико-технічного інституту пошкоджено дослідницьку ядерну установку. Про це повідомило НВ з посиланням на Державну інспекцію ядерного регулювання України.

Як уточнили у ДСНС, вночі ракети влучили у трансформаторну підстанцію ХФТІ. Це спричинило пожежу, горіло мастило. Жертв та постраждалих немає.

«За попередньою інформацією, ЯПУ «Джерело нейтронів» повністю знеструмлена, наявні поверхневі пошкодження будівлі. Цей перелік ушкоджень наразі не є повним. У даний час інформація про наслідки ушкоджень уточнюється персоналом», — повідомила інспекція пізно ввечері 10 березня.

Держінспекція назвала бомбардування дослідницької ядерної установки актом ядерного тероризму.

Зазначимо, ядерна підкритична установка «Джерело нейтронів» розташована на майданчику Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут». Ввечері 10 березня його бомбардували вдруге. Під час першого обстрілу 6 березня була повністю зруйнована підстанція, пошкоджені кабелі кондиціонерів системи охолодження та теплотраса, вибиті вікна в будівлі насосної та градирень, в лабораторії ізотопів.

«До початку агресії РФ ядерна підкритична установка „Джерело нейтронів“ була на етапі фізичного пуску, в рамках якого активна зона була завантажена свіжим ядерним паливом. 24 лютого оперативним персоналом ЯПУ „Джерело нейтронів“ установка була переведена в глибокий підкритичний стан», — вказано у заяві держінспекції.

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