Білоруські добровольці підтримують українців у розв'язаній Росією війні

Добровольці з Білорусі, які підтримують Україну в російсько-українській війні, утворили окремий батальйон, який увійшов до складу Збройних сил України.

«У цей важливий для білоруської історії день присягу склали добровольці батальйону Кастуся Калиновського. Станом на сьогодні наш батальйон входить до складу Збройних Сил України», – йдеться в повідомленні батальйону в Telegram, поширеному 25 березня.

У батальйоні зазначили, що присягу білоруською мовою написали білоруські волонтери, які підтримують Україну. Добровольці сподіваються, що в майбутньому цей текст стане основою присяги для справжньої білоруської армії.

Нагадаємо, раніше українська розвідка попереджала про можливі провокації з боку Росії для виправдання введення білоруських військ. Генштаб ЗСУ заявляв про високу загрозу наступу військ з Білорусі на волинському напрямку. Наразі Білорусь офіційно не підтримала Росію своїми військами у війні проти України.