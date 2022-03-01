Зараз поблизу білорусько-українського кордону є близько 300 білоруських танків

Українська розвідка повідомила про можливі провокації з боку Росії для виправдання введення білоруських військ. Головне управління розвідки Міністерства оборони України, зараз поблизу білорусько-українського кордону знаходяться білоруські танки у кількості близько 300 шт.

«Колона ще не перетнула кордон і чекає на маршруті м. Пінськ – Іванове – Драгічин (приблизно 30 км від державного кордону України). Очікується, що Росія планує провести свідому провокацію, щоб виправдати заплановану атаку білоруських військ», – повідомили в управлінні розвідки Міноборони України.

Зазначимо, як сьогодні писав ZAXID.NET, Генштаб ЗСУ повідомив про стягнення білоруських військ до нашого кордону.

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