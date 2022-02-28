Генштаб повідомив про стягнення Білоруссю військ до українського кордону
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Білорусь, окрім ракетних ударів зі своєї території по Україні, тепер починає планомірно підводити до кордонів України свої військові підрозділи для можливої атаки на Волинському напрямку, йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України, опублікованому ввечері 28 лютого.
Із сусідньої республіки постійно відбувається ракетний обстріл і злітає ворожа авіація, атакуючи Україну.
За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом дня війська агресора здійснювали перегрупування та накопичення бронетехніки та ракетно-артилерійського озброєння на певних напрямках, насамперед з метою оточення та захоплення Києва й великих міст України, зокрема Харкова, Чернігова, Одеси, Херсона та Маріуполя. Значна частка військової техніки прибуває з території Білорусі та через територію окупованого Криму.
«За наявною інформацією, командири російських тактичних груп отримали наказ про знищення вишок мобільного зв'язку під час просування в глиб території України. Все це свідчить про те, що російські окупанти панічно бояться, адже жодного обіцяного пропагандистами хліба-солі вони не отримали. Здобули лише ненависть і зневагу мирного населення та гідну відсіч українського війська», – заявили в Генштабі.
Підсумки і хроніку п’ятого дня російсько-української війни читайте на ZAXID.NET.