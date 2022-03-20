Війська з Білорусі можуть розпочати наступ на Волинському напрямку

Генштаб Збройних сил України заявляє про високу загрозу наступу військ з Білорусі на волинському напрямку. Українські військові готуються до відсічі ворога.

«Загроза наступу з Білорусі на Волинському напрямку висока», – повідомили ZAXID.NET у Генштабі. Водночас, Генштаб ЗСУ наголосив, що сили оборони України готові до відсічі ворога.

За даними розвідки, протягом найближчих 1-2 днів Білорусь вступить у війну з Україною на боці Росії, передає «Українська правда». Джерела видання серед військових та силовиків кажуть, що таке рішення ухвалило керівництво Білорусі, незважаючи на опір з боку рядових військових та мешканців.

Співрозмовник-представник силового блоку відзначив, що білоруси ніде не воювали, не мають ні бойового досвіду, ні зрозумілих причин для війни з Україною. Він вважає, що «білоруські військові стануть гарматним м'ясом на території України».

«Безпосереднє залучення білоруських військ до збройної агресії РФ проти України, всупереч волі рядових військових і переважної більшості білоруського народу, стане фатальною помилкою Олександра Лукашенка», – наголошують в Генштабі ЗСУ.

Раніше українська розвідка попереджала про можливі провокації з боку Росії для виправдання введення білоруських військ. 11 березня російські винищувачі завдали удару по території Білорусі – атаку росіяни здійснили з території України. Міністр оборони України Олексій Резніков назвав це провокацію для втягнення Білорусі у війну з Україною.

Нагадаємо, що у суботу, 19 березня, Україну покинули останні 11 дипломатів посольства Білорусі.