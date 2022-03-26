ЗСУ відбили на сході чотири атаки і знищили 60 окупантів
Суспільство — Орися Шиян, 0 0
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П'ять танків та шість БМП росіян вдалося знищити
Оперативно-тактичне угруповання «Схід» Збройних сил України відбили чотири атаки російських військ, під час яких вдалося знищити до 60 особового складу ворога.
«Станом на 20:00 в районі відповідальності Оперативно-тактичного угруповання «Схід» втрати ворога склали 5 танків, 6 БМП і 1 АТ», – вказано у повідомленні.
Додамо, що зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил України збили на Слобожанському напрямку російський бомбардувальник та безпілотник.
Нагадаємо, актуальну інформацію про втрати росіян можна переглянути у щоденній статистиці ZAXID.NET.
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