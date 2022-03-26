П'ять танків та шість БМП росіян вдалося знищити

Оперативно-тактичне угруповання «Схід» Збройних сил України відбили чотири атаки російських військ, під час яких вдалося знищити до 60 особового складу ворога.

«Станом на 20:00 в районі відповідальності Оперативно-тактичного угруповання «Схід» втрати ворога склали 5 танків, 6 БМП і 1 АТ», – вказано у повідомленні.

Додамо, що зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил України збили на Слобожанському напрямку російський бомбардувальник та безпілотник.

Нагадаємо, актуальну інформацію про втрати росіян можна переглянути у щоденній статистиці ZAXID.NET.