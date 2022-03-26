Зенітні ракетні підрозділи повітряних сил збили російський бомбардувальник та безпілотник. Про це 26 березня повідомило повітряне командування «Схід».

«У зоні відповідальності повітряного командування "Схід" знищено дві ворожі цілі. Так на Слобожанському напрямку опівночі напоровся на праведний вогонь ППО бомбардувальник, вдень "розпрощався з життям" БПЛА», – написали військові.

Нагадаємо, що за 30 днів війни з Україною Росія втратила уже понад 16 тис. військових, ще понад 4 тис. одиниць різної техніки було знищено. Актуальну інформацію про втрати росіян зібрані у щоденній статистиці ZAXID.NET.