Унаслідок ворожих обстрілів меморіал був пошкоджений

Унаслідок ворожих обстрілів був пошкоджений меморіал жертвам Голокосту у Дробицькому Яру на околиці Харкова. Про це у суботу, 26 березня, повідомило Міноборони.

«Нацисти повернулися. Рівно через 80 років», – написали на офіційній сторінці міністерства у Twitter.

Дробицький Яр відомий як місце масових розстрілів цивільного населення, що здійснювалися нацистськими окупаційними військами у 1941-1942 роках.

На початку березня російські військові обстріляли також Бабин Яр на околиці Києва. Після цього президент Володимир Зеленський звернувся до євреїв всього світу і закликом не мовчати про злочини російських окупантів в Україні.