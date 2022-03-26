Росіяни обстріляли меморіал жертвам Голокосту у Харкові
Нацисти масово розстрілювали цивільних у Дробицькому Яру у 1941-1942 роках
Суспільство — Софія Лазуркевич, 0 0
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Унаслідок ворожих обстрілів меморіал був пошкоджений
Унаслідок ворожих обстрілів був пошкоджений меморіал жертвам Голокосту у Дробицькому Яру на околиці Харкова. Про це у суботу, 26 березня, повідомило Міноборони.
«Нацисти повернулися. Рівно через 80 років», – написали на офіційній сторінці міністерства у Twitter.
Дробицький Яр відомий як місце масових розстрілів цивільного населення, що здійснювалися нацистськими окупаційними військами у 1941-1942 роках.
На початку березня російські військові обстріляли також Бабин Яр на околиці Києва. Після цього президент Володимир Зеленський звернувся до євреїв всього світу і закликом не мовчати про злочини російських окупантів в Україні.
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