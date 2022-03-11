ООН має докази використання Росією касетних боєприпасів
Докази ООН свідчать про те, що Росія бомбардувала касетними боєприпасами мирних мешканців
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ООН має докази використання російськими військовими на території України касетних боєприпасів. Про це заявила прес-секретарка Верховного комісара ООН з прав людини Ліз Троссел.
За її словами, касетні бомби скидували, зокрема, на населені пункти.
«Ми також отримали достовірні повідомлення про декілька випадків застосування російськими силами касетних боєприпасів, у тому числі в населених пунктах», – заявила Троссел.
Чиновниця наголосила, що застосування касетних боєприпасів у населених пунктах несумісне з принципами міжнародного гуманітарного права, що регулюють ведення бойових дій.
Нагадаємо, що ще 24 лютого в Центральній міській лікарні у Вугледарі вибухнув касетний боєприпас, внаслідок чого загинули четверо мирних жителів, ще 10 отримали поранення.
Також були обстріли касетними боєприпасами й у кількох районах Харкова, в результаті чого загинуло дев'ять мирних жителів та 37 поранено.