ООН має докази використання російськими військовими на території України касетних боєприпасів. Про це заявила прес-секретарка Верховного комісара ООН з прав людини Ліз Троссел.

За її словами, касетні бомби скидували, зокрема, на населені пункти.

«Ми також отримали достовірні повідомлення про декілька випадків застосування російськими силами касетних боєприпасів, у тому числі в населених пунктах», – заявила Троссел.

Чиновниця наголосила, що застосування касетних боєприпасів у населених пунктах несумісне з принципами міжнародного гуманітарного права, що регулюють ведення бойових дій.

Нагадаємо, що ще 24 лютого в Центральній міській лікарні у Вугледарі вибухнув касетний боєприпас, внаслідок чого загинули четверо мирних жителів, ще 10 отримали поранення.

Також були обстріли касетними боєприпасами й у кількох районах Харкова, в результаті чого загинуло дев'ять мирних жителів та 37 поранено.