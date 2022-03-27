Втрати росіян у війні проти України.

Ліквідований окупант Владімір Кривопалов

Українські бійці ліквідували командира десантно-штурмового відділення 810 окремої бригади морської піхоти РФ Владіміра Кривопалова. Гвардії сержант, командир десантно-штурмового відділення 810 окремої бригади морської піхоти Чорноморського флоту РФ Владімір Кривопалов загинув у боях поблизу Маріуполя. З ним попрощалися 26 березня в окупованому Росією Севастополі. Як повідомляють російські ЗМІ, Владімір Кривопалов був в групі разом із ліквідованим українцями заступником командувача Чорноморського флоту РФ з військово-політичної роботи Андрєєм Палієм.

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