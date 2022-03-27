Українці ліквідували командира морпіхів Чорноморського флоту РФ
Суспільство — Наталія Шутка, 0 0
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Ліквідований окупант Владімір Кривопалов
Українські бійці ліквідували командира десантно-штурмового відділення 810 окремої бригади морської піхоти РФ Владіміра Кривопалова.
Гвардії сержант, командир десантно-штурмового відділення 810 окремої бригади морської піхоти Чорноморського флоту РФ Владімір Кривопалов загинув у боях поблизу Маріуполя. З ним попрощалися 26 березня в окупованому Росією Севастополі.
Як повідомляють російські ЗМІ, Владімір Кривопалов був в групі разом із ліквідованим українцями заступником командувача Чорноморського флоту РФ з військово-політичної роботи Андрєєм Палієм.
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