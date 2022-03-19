Капітана першого рангу Андрєя Палія ліквідували в Україні

Українські воїни ліквідували заступника командувача Чорноморського флоту РФ з військово-політичної роботи, капітана першого рангу Андрєя Палія. Про це у суботу, 19 березня, повідомляє білоруський портал Reformation, посилаючись на знайомого Палія, який опублікував некролог.

Палій у 1992 році закінчив Київське вище військово-морське політичне училище за спеціальністю соціальний психолог, педагог. Мав українське громадянство.

Був заступником командира 4-ї роти 2-го полку з виховної роботи Нацгвардії України в Києві, але вже у березні 1993 року у зв'язку з відмовою приймати українську військову присягу і перейшов до Північного флоту РФ. У серпні-вересні 2008 року брав участь в нападі Росії на Грузію.

Був заступником командувача Чорноморським флотом РФ з військово-політичної роботи. Обставини загибелі окупанта поки не уточняються, Генштаб ЗСУ також цю інформацію не коментував.