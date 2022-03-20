За добу знищено трьох командирів полків армії РФ

За останню добу українці завдали значних втрат особовому складу російських окупантів, зокрема, серед вищого керівництва військових частин РФ. Знищено трьох командирів полків армії РФ, поранено командира бригади.

«Підтверджено чергові значні втрати серед вищого керівництва та командного складу з'єднань та військових частин ЗС РФ. Під час боїв отримав поранення командир 346-ї окремої бригади спецпризначення з Прохладного. Знищено командирів 331-ї парашутно-десантного костромського ударного полку; «кузниці комдивів» – 247 десантно-штурмового кавказького казачого полку зі Ставрополя; 6-го гвардійського танкового червонопрапорного полку з Чебаркуля», – йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ у неділю, 20 березня.

За даними Генштабу, на Поліському напрямку ворог намагається закріпитись на захоплених рубежах, очікує посилення угруповання за рахунок прибуття резервів, проводить підготовку до наступу на Київ.

На Сіверському напрямку активних наступальних дій не проводилось. Ворог продовжує перегрупування та зосередження сил і засобів для відновлення наступальних дій. По позиціях окупантів українські бійці завдали вогневе ураження. Зазнавши численних втрат, окупанти змушені перейти до оборони, вдаються до мінування місцевості.

На Слобожанському напрямку окупанти активних наступальних дій не проводили. На території Бєлгородської області, поблизу державного кордону України, виявлені позиції артилерії великої потужності. Росіяни намагаються встановити контроль над містом Ізюм, але втратили боєздатність підрозділів та зупинені українськими військовими.

На Донецькому напрямку головні зусилля ворог зосереджує на штурмі населених пунктів Рубіжне, Сєверодонецьк, Попасна. Намагався прорвати оборону наших військ у районі населеного пункту Верхньоторецьке, зазнав втрат, успіху не мав.

Окупанти продовжують блокувати та обстрілювати Маріуполь.

Окрім того, за даними Генштабу, є загроза завдання окупантами ракетних ударів високоточною зброєю великої дальності, зокрема, і гіперзвуковим ракетним комплексом «Кинжал».