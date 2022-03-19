РФ заявила про використання гіперзвукових ракет «Кинжал» проти України
Міноборони РФ заявило про застосування гіперзвукових ракет комплексу «Кинжал» для знищення підземного військового складу на заході України.
«18 березня авіаційним ракетним комплексом «Кинжал» з гіперзвуковими аеробалістичними ракетами знищено великий підземний склад ракет та авіаційних боєприпасів українських військ у населеному пункті Делятин Івано-Франківської області», – заявив 19 березня офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков, передає російський «Интерфакс».
«Кинжал» – авіаційний комплекс із високоточною гіперзвуковою аеробалістичною ракетою. Створений на базі модернізованого далекого винищувача-перехоплювача МіГ-31 – МіГ-31К. За словами російських військових, він здатний вражати цілі на дальності понад 2 000 км, при цьому гарантовано долаючи всі існуючі та розроблювані системи протиповітряної та протиракетної оборони.
Повідомлялося, що російські винищувачі МіГ-31К із гіперзвуковими ракетами «Кинжал» прибували для навчань до Сирії.