«Кинжал» – авіаційний комплекс із високоточною гіперзвуковою аеробалістичною ракетою

Міноборони РФ заявило про застосування гіперзвукових ракет комплексу «Кинжал» для знищення підземного військового складу на заході України.

«18 березня авіаційним ракетним комплексом «Кинжал» з гіперзвуковими аеробалістичними ракетами знищено великий підземний склад ракет та авіаційних боєприпасів українських військ у населеному пункті Делятин Івано-Франківської області», – заявив 19 березня офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков, передає російський «Интерфакс».

«Кинжал» – авіаційний комплекс із високоточною гіперзвуковою аеробалістичною ракетою. Створений на базі модернізованого далекого винищувача-перехоплювача МіГ-31 – МіГ-31К. За словами російських військових, він здатний вражати цілі на дальності понад 2 000 км, при цьому гарантовано долаючи всі існуючі та розроблювані системи протиповітряної та протиракетної оборони.

Повідомлялося, що російські винищувачі МіГ-31К із гіперзвуковими ракетами «Кинжал» прибували для навчань до Сирії.