Українські військові під час одного з боїв знищили сім ворожих танків, дві БМП та близько 20 росіян. Про це 27 березня повідомила третя окрема танкова бригада оперативного командування «Північ» сухопутних військ ЗСУ.

«Під час виходу на вогневий рубіж один із наших танків наніс вогневе ураження противнику прямим наведенням з короткої відстані, знищивши при цьому 3 танки та живу силу противника», – пишуть військові.

Нагадаємо, що за час війни з Україною Росія втратила уже понад 16,6 тис. військових, ще понад 4 тис. одиниць різної техніки було знищено. Актуальну інформацію про втрати росіян зібрані у щоденній статистиці ZAXID.NET.