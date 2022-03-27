Серед захопленої техніки два «Урали» 2021 року випуску

Українські захисники знищили ще одну колону росіян на Чергінівщині і захопили їхню техніку, зокрема, два новенькі «Урали».

«Сили спротиву Сіверщини поповнили автопарк двома майже новими броньованими «Уралами» моделі «Торнадо-У». Ці дві вантажівки влетіли в копієчку МОУ РФ, бо зійшли з конвеєру в 2021-му і мають незначний пробіг. Це саме той випадок, коли російська оборонна промисловість працює на користь України», – йдеться у повідомленні Оперативного командування «Північ» у неділю, 27 березня.

Російські «Урали» моделі «Торнадо-У» тепер служитимуть бійцям ЗСУ (фото військових)

Окрім отримання трофейних «Торнадо», українські військові повідомляють про знищення ще однієї колони російських окупантів. «Два «Тигри», танк та дві вантажівки з боєкомплектами відправилися за відомим вже маршрутом, відкритим українцями для ворогів», – повідомляють бійці.