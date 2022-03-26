Росія «розконсервовує» старі склади через значну втрату своєї техніки в Україні

Через великі втрати своєї техніки в Україні росіяни «розконсервовують» старі склади. Виявляється, що більшість техніки зі складів тривалого зберігання перебуває не на ходу через розкрадені запчастини. Про це повідомляє українська розвідка.

«Окупанти намагаються відновити втрати за рахунок техніки знятої з тривалого зберігання. Зокрема, на аеродромі в СМТ Клімове Брянської області (35 км від кордону України) противник розгортає ремонтно-відновлювальну базу (РВБ). Наразі ворожа РВБ намагається «поставити в стрій» значну кількість техніки, яка прибуває зі складів тривалого зберігання. Стан цієї техніки здебільшого вкрай незадовільний, що унеможливлює її повноцінне використання», – повідомили у суботу, 26 березня, в Головному управлінні розвідки Міноборони.

Українська розвідка зазначає, що часто з бойових машин, які перебували на складах тривалого зберігання, повністю розкрадені оптичні прилади та електроніка з вмістом дорогоцінних металів. Тому ця техніка непридатна до використання.

«Зокрема, у 4 танковій дивізії РФ з’ясували, що з 10 «розконсервованих» танків лише один знаходиться в більш-менш працездатному стані. Решта – повністю розукомплектовані. Частина з них не має навіть двигунів. На даний час плани з передачі на фронт техніки, знятої зі зберігання фактично зірвано», – розповідають у ГУР Міноборони.

За даними українських розвідників, командир 13 танкового полку 4 танкової дивізії РФ – застрелився.