Правоохоронці закликали повідомляти в поліцію у разі виявлення ворожої військової техніки чи боєприпасів

У Полтавській області правоохоронці вилучили у місцевих мешканців 11 ворожих танків, які якимось чином опинилися у них після російського вторгнення. Про це повідомив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов.

«Від початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну поліцейські Полтавщини вилучили з незаконного обігу 11 танків, 2 бронеавтомобілі, 8 кулеметів, 9 автоматів, 5 гвинтівок, 10 пістолетів, близько 4000 патронів різного калібру, 14 гранат та близько 200 одиниць інших боєприпасів», – йдеться у повідомленні прес-служби місцевої поліції.

У разі виявлення в лісосмугах, лісах, полях чи на узбіччях доріг зброї, боєприпасів, військової техніки, інших небезпечних чи підозрілих предметів, українцям радять повідомляти у поліцію.

відео поліції Полтавщини

Також правоохоронці закликали повідомляти в поліцію у разі виявлення ворожої військової техніки чи боєприпасів.

Через зброю поліцейські на Полтавщині розслідують 31 кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.

фото поліції Полтавщини

Як повідомлялось раніше, за місяць повномасштабної війни в української армії з’явилось більше танків, ніж було на початку вторгнення. Це завдяки тому, що Збройні сили України захоплюють велику кількість військової техніки РФ. Росіяни теж захопили кілька десятків українських танків, але це не компенсує їхні втрати у техніці.