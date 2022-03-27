Міністерка реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук розповіла про те, куди загарбники незаконно вивозять людей із зон бойових дій

Російські загарбники вивезли із зон бойових дій в Україні близько 40 тис. українців. Їх вивозять або вглиб окупованих територій, або безпосередньо до Росії, повідомила міністерка реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

«Росія створює альтернативну “гуманітарну реальність” і намагається прокласти власні так звані “евакуаційні маршрути” для маріупольців у РФ. Очікувано, що здебільшого містяни не хочуть “рятуватися” на території агресора. Відтак, російські війська насильно вивозять мирних громадян углиб окупованих територій чи у саму Росію. Вже йдеться про десятки тисяч примусово переселених таким чином українців», – заявила Верещук у суботу, 26 березня, повідомила прес-служба уряду.

За її словами, такими методами загарбники вивезли вже орієнтовно 40 тис. українців. Крім того, міністерка додала, що за подібною схемою окупанти діють і на тимчасово окупованій частині Київщини, намагаючись силоміць вивозити українців до Білорусі.

Водночас вона наголосила на тому, що росіяни всіляко перешкоджають роботі гуманітарних коридорів для евакуації, про які просить Україна.

«Ми постійно й потужно сигналізуємо міжнародній спільноті та інституціям про те, що згадані російські “коридори» є незаконними, не погодженими з нами. Тим паче, що на тій стороні – як під Донецьком, так і Луганськом – примусових переселенців пропускають через спеціальні фільтраційні табори, що порушує Женевську конвенцію. Але Міжнародний комітет Червоного Хреста чомусь навіть вирішив відкрити у ростові-на дону своє представництво – саме для роботи з силоміць депортованими до РФ українцями. Відтак, ми вимагаємо, щоб він сприяв поверненню таких наших громадян», – наголосила Верещук.

Раніше стало відомо, що російські загарбники вивезли з блокадного Маріуполя дітей без батьків і розмістили їх в одній з лікарень окупованого Донецька.