У лікарні ім. Вишневського в окупованому Донецьку нині перебувають діти без батьків, яких із Маріуполя незаконно вивезли російські загарбники, повідомив «Укрінформ» з посиланням на місцевих жителів.

Також донеччани пишуть про це у соціальних мережах.

«Так, у Донецьку, у лікарні ім. Вишневського у Київському районі, у другому інфекційному відділенні перебуває багато діток, яких привезли з Маріуполя. Одяг у них є, але діти потребують памперсів, молочних сумішей для малюків і фруктів. Діти без батьків. Потрібно шукати батьків та не ігнорувати будь-яке оголошення про пошук дитини», – повідомила мешканка Донецька, ім’я якої не вказане.

Деякі активісти в окупованому Донецьку закликають допомогти маріупольським дітям. Медсестри у лікарні також кажуть, що лікарня не відмовиться від допомоги цим дітям.

Жителі у Донецьку також повідомили «Укрінформу», що у двох школах №№25 та 31 Ленінського району, а також у гімназії №70 у Київському районі перебувають біженці, яких російські військові вивезли зі зруйнованого Маріуполя. Наприклад, у школі №31 зараз перебувають близько 250 маріупольців. Але ці люди не постійно тут живуть, вони ночують. Потім, якщо у біженців немає родичів у Донецьку, які можуть їх забрати, людей вивозять до російського Таганрога. Попередньо у людей забирають документи та телефон, які потім повертають не всім.

За словами донеччан, люди, яких привезли з Маріуполя, «перебувають у тяжкому психологічному стані, видно, що вони змучені, знесилені таздебільшого мовчать».

Мешканців Лівобережного району Маріуполя російські загарбники масово вивозять на територію країни-агресора. За інформацією Маріупольської міськради, загалом під незаконну депортацію потрапили близько 15 тис. містян.

Російська агресія спричинила жахливу гуманітарну катастрофу в Маріуполі. Загарбники бомблять беззбройних мешканців, блокують гуманітарну допомогу.

Командир полку «Азов» заявив, що у Маріуполі кількість жертв серед мирного населення зростає щодня та становить до 4 тисяч осіб, але реально оцінити це складно.

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що війська росії майже знищили місто, з нього необхідно евакуювати всіх цивільних.