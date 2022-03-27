Наслідки ворожих обстрілів на Луганщині

У неділю, 27 березня, російські військові обстріляли населені пункти на Луганщині. Відомо, що одна дитина загинула, а також постраждали двоє людей, зокрема ще одна дитина. Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

За словами голови ОДА, протягом дня ворог прицільно обстрілював Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лисичанськ, Борівське, Воєводівку. У Борівському загинула дитина, ще двоє травмованих – одна дитина.



«Ми маємо 12 зруйнованих росіянам будівель – 4 багатоповерхівки, 5 приватних будинків та інші споруди. Постраждав ще один оптовий склад в Сєвєродонецьку. Однак, головне – втрачаємо людей, мирне населення. Унаслідок обстрілів Борівського знайдено загиблу дитину, ще двоє осіб поранено, з них одна дитина. Упродовж дня сталося три пожежі у житловому фонді області – з-під завалів врятовано шістьох мешканців», – написав Гайдай.