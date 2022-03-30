Ввечері у середу, 30 березня, російські військові завдали ракетного удару по Дніпру. Про це повідомив мер міста Борис Філатов.

«Схоже, що ракетний удар. Вже є розуміння, де і куди. Фото не публікуємо. Чекаємо на офіційне повідомлення від військової адміністрації», – написав Філатов о 20:21.

Голова обласної ради Микола Лукашук повідомив, що ворог двома ракетами влучив у нафтобазу.

«Вже ввечері ворог наніс удар з повітря в обласному центрі. Дві ракети влучили в нафтобазу повну палива. Об’єкт знищено. Уламками іншої ракети пошкоджено ще два бензовози. Постраждалих або загиблих немає», – написав голова обласної ради Микола Лукашук.

Нагадаємо, що це не вперше ворожі війська обстрілюють Дніпро. Кілька днів тому росіяни атакували військову частину на околиці міста, а раніше обстріляли цивільні об’єкти Дніпра.

Ворог також обстрілює Дніпропетровську область, зокрема, застосовуючи заборонені касетні боєприпаси.