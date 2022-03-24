Росіяни атакували ракетами військову частину у Дніпрі
Суспільство — Володимир Пиріг, 0 0
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Російські загарбницькі війська ввечері в четвер, 24 березня, завдали два ракетні удари по військовій частині на околиці Дніпра, повідомили місцеві рятувальники.
«Орієнтовно о 22:38 Росія завдала 2 ракетних удари по одній з військових частин на околиці міста Дніпро. В результаті цього значно зруйновані будівлі частини», – йдеться в повідомленні.
Рятувальники додали, що інформація про загиблих і постраждалих встановлюється. Відомо, що внаслідок влучення ракет виникло два осередки пожежі. Водночас невідомо, якими саме ракетами загарбники вдарили по військовій частині.
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