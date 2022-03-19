18 березня росіяни завдали ракетного удару по казармі 79 окремої десантно-штурмової бригади у Миколаєві

Російські військові атакували військові казарми у Миколаєві у п’ятницю, 18 березня. Цю інформацію підтвердили міський голова Миколаєві Олександр Сєнкевич та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Як повідомив зранку 19 березня голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у своєму відеозверненні, вчора російські окупанти завдали удару по казармі військової частини в Миколаєві. Він не називає точних даних про кількість постраждалих.

«Вчора орки підло вдарили ракетою по нашим військовим. Які спали. Рятувальна операція триває досі. Я не хочу про це говорити, тому що чекаю на офіційні дані від Збройних сил України, щоб коректно називати цифри», – пояснив Кім.

Кім повідомив, що на території військової частини продовжують розбирати завали. Окрім того, триває робота з евакуації населення у безпечні місця.

«Чистимо села, відсуваємо противника... Ну якого противника? Орків цих, мудаків... Коментувати теж тут поки що не хочу. Тому що тактика зі швидкими втратами – це не наша тактика », – сказав Кім.

Увечері 18 березня міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич також підтвердив, що росіяни атакували казарму 79 окремої десантно-штурмової бригади у Миколаєві.

«Рятували там людей, там атакували там казарму. На щастя, деякі об'єкти були порожніми, а декого зачепило... Більшої інформації я вам не дам, тому що це інформація військова і я не можу нею з вами поділитися», – сказав Сєнкевич.

Нагадаємо, 13 березня Росія запустила ракети по Міжнародному центру миротворчості та безпеки, що розташований на Яворівщині у Львівській області. Внаслідок атаки загинуло 35 людей, ще 134 отримали поранення різного ступеню важкості.