Росія продовжує завдавати удари по Полтавській області. Вдень у суботу, 2 квітня, три ракети було випущено по Миргороду, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

«Три “прильоти” по інфраструктурі в Миргороді. Наслідки від ворожих ударів з’ясовуються. Попередньо – постраждалих немає. Не постимо жодних фото! Зберігаємо спокій! І не ігноруємо повітряну тривогу», – написав Лунін у своєму Telegram-каналі.

Поки що невідомо, звідки саме були випущені ці ракети.

Нагадаємо, у ніч на суботу, 2 квітня, ворожа армія завдала ракетні удари по об’єктах Полтави і Кременчука. Вдень у суботу держава-терорист випустила ракети по залізниці в Павлоградському районі Дніпропетровської області.