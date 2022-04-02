22 березня російською ракетою була зруйнована залізнична станція у Павлограді

2 квітня росіяни завдали ракетного удару по Павлоградському району на Дніпропетровщині. Завдано шкоди залізниці, одна людина поранена. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

«Одна ракета влучила в залізницю. Сильно пошкоджені колії та контактні мережі. Вибухнули вагони. Рух потягів зупинено. Рятувальники приборкують пожежу. Попередньо, загиблих немає», – написав він у Facebook.

У ДСНС додали, що на залізниці значно пошкоджені колії та пішохідний міст, багато рухомого складу та контактні лінії.

Друга ракета впала на відкриту місцевість і спричинила пожежу екосистеми. Одна жінка отримала поранення уламками ракети.

Нагадаємо, 22 березня росіяни ракетами обстріляли залізничну станцію у Павлограді. А цієї ночі росіяни завдали масштабного ракетного удару по місту Дніпро і обстріляли з «Градів» Кривий Ріг Дніпропетровської області. Внаслідок останнього обстрілу загорілася АЗС.