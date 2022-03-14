Авіабудівний завод «Антонов» обстріляли російські окупанти

У понеділок вранці, 14 березня, у Києві окупанти завдали удару по авіабудівному заводу «Антонов». Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

«У Києві окупанти обстріляли багатоповерхівку та завод «Антонов». На місцях вибухів працюють пожежні, медики та інші служби», – написав Микола Поворозник вранці понеділка у Facebook. Про наслідки руйнувань на заводі наразі інформації немає.

За попередніми даними, внаслідок обстрілів загинули дві людини, ще семеро отримали поранення різної важкості. Після вибуху з житлового будинку евакуювали близько 70 осіб.

Як повідомлялося, 14 березня через обстріли російської армії снаряд влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок на Оболоні у Києві.

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