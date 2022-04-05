Радник президента США Джейк Салліван заявив, що наступний етап війни Росії проти України може затягнутися на кілька місяців

Наступний етап війни Росії проти України може затягнутися на кілька місяців у зв’язку зі зміною ситуації на фронті. Про це заявив радник американського президента Джейк Салліван.

На брифінгу 4 квітня, Джейк Салліван заявив, що війська РФ передислокуються із півночі України на Донбас. Ймовірно, вони мають намір розгорнути додаткові батальйонні тактичні групи з десятків тисяч солдатів, передає «Суспільне».

Відповідно до оцінок США, Росія зосередиться на спробах захопити ширші межі Луганської та Донецької областей, щоб «замаскувати» попередні військові невдачі.

Про те, що російські війська готуються до наступальної операції на Донбасі, 5 квітня повідомив Генштаб ЗСУ. У планах Росії – взяти під контроль всю територію Донецької і Луганської областей.