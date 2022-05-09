«Дубноводоканал» заплатить 1,6 млн грн штрафу за забруднення річки Іква стічними водами. У суді екоінспекція довела, що протягом року підприємство скидало стічні води з очисних споруд в річку. За інформацією екоінспекції, водоканал подав апеляцію і програв.

Перевірку на «Дубноводоканалі» обласна екоінспекція проводила в лютому 2020 року. Як встановили фахівці, підприємство протягом року, а саме з 20 січня 2019 року по 18 лютого 2020 року скидало стічні води з очисних споруд в річку Іква. За порушення Водного кодексу та шкоду, завдану природньому середовищу, «Дубноводоканал» оштрафували на 1,6 млн грн.

Однак, підприємство не сплатило призначений штраф. Тому працівники екоінспекції звернулись до Господарського суду Рівненської області з позовною заявою, яка була задоволена у повному обсязі. «Дубноводоканал» з рішенням не погодився і подав апеляцію, втім, Північно-західний апеляційний господарський суд залишив рішення без змін, повідомляє прес-служба екоінспекції Поліського округу.

«У разі невиконання рішення суду, інспекцією буде направлено судовий наказ на примусове виконання до виконавчої служби, щодо стягнення шкоди, завданої навколишньому природному середовищу», – зазначають в екоінспекції.

Додамо, що тяганина між екоінспекцією та «Дубноводоканалом» триває не один рік. У повідомленні Держекоінспекції України від 2019 року зазначається, що працівники підприємства часто не пускали до себе перевірки. Попри це, протягом 2015-2019 років фахівці екоінспекції фіксували скиди забруднюючих речовин зі зворотними водами в річку Іква.