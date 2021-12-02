У землі під сміттям виявлено перевищення допустимих норм шкідливих речовин

Державна екологічна інспекція Поліського округу оштрафувала працівника Тараканівської сільради на Рівненщині на 243 тис. грн за стихійне сміттєзвалище, яке утворилося вздовж дороги. У лабораторії інспекції встановлено перевищення шкідливих речових у ґрунті під сміттям.

Про штраф за забруднення земель на порушення правил поводження з відходами Державна екологічна інспекція Поліського округу повідомила 1 грудня. До інспекції звернулися громадяни й повідомили про розкидане біля дороги сміття. На вказаному місці інспектори справді виявили сміттєзвалище загальною площею 3685 кв. м. Вони відібрали проби ґрунту з-під купи сміття, й лабораторне дослідження показало перевищення вмісту фосфору, сульфатів, нітратів та хлоридів.

За порушення правил поводження з відходами та забруднення земель посадову особу Тараканівської сільської ради Дубенсбького району притягнуто до адміністративної відповідальності у вигляді штрафів на загальну суму 243,2 тис. грн. Екологічна інспекція заявляє, що у разі відмови добровільно відшкодувати заподіяну державі шкоду вона звертатиметься до суду з позовом про примусове стягнення.