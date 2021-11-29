Від понеділка, 29 листопада, львів’яни можуть здати протерміновані ліки. Загалом у місті відтепер є 6 стаціонарних точок, куди можна принести ті препарати, які не потрібні. На утилізацію просять приносити навіть порожні блістери, без таблеток. Ліки також збиратимуть і в екобусах.

Проект є пілотним і його впроваджує громадська організація Zero Waste Lviv.

«Найбільша небезпека саме від антибіотиків. Бо коли антибіотики потрапляють в довкілля, вони сприяють появі резистентних бактерій. Тобто бактерій, які вчаться співіснувати з антибіотиками, і потім цими препаратами просто не лікуються і ті інфекції, які раніше були виліковними і контрольованими, тепер стають ще й дуже небезпечними і навіть смертельними», – пояснює проектна менеджерка Zero Waste Lviv Євгенія Дев'яткова.

А ще, окрім антибіотиків, потрібно правильно утилізувати протигрибкові засоби, гормональні препарати, противірусні, протизапальні та антидепресанти. Саме ці категорії ліків можуть бути небезпечними для людей, тварин і їх категорично не можна викидати на смітник чи зливати в каналізацію.

Після збору ліки спалять при високих температурах. Натомість фітопрепарати чи вітаміни загрози не несуть. Цей пілотний проект підтримало і місто.

«З міського бюджету виділили 50 тисяч гривень, але це не весь бюджет проекту, бо ще Zero Waste мають інші кошти для впровадження цього проекту. Зараз йде формування міського бюджету. Відповідно, якщо впродовж цього місяця ми побачимо, що люди здадуть велику кількість медикаментів і що це діє і що на це буде запит, то відповідно нам буде легше аргументувати в бюджеті міста для чого це все робити і для чого поширювати цю практику», – зазначила начальниця міського управління екології Олександра Сладкова.

Наразі ж проект триватиме до 14 грудня. Тож усі охочі можуть приносити препарати для утилізації в зазначені локації:

пл. Міцкевича, 8 (аптека D.S.)

вул. Грінченка, 5 (аптека D.S.)

пр. Червоної Калини, 36 (аптека D.S., ТЦ «Шувар»)

вул. Кульпарківська, 226а (ТРЦ «Victoria Gardens»)

вул. Медової Печери, 1 (6-та поліклініка Львова)

на всіх стоянках Екобуса.

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