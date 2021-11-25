Львів став першим містом в Україні, де випробують збирання ліків для утилізації

Із четверга, 26 листопада, і до 14 грудня у Львові діятиме пілотний проект зі збору протермінованих медикаментів для їх подальшої утилізації. Здати ліки можна буде у 5 стаціонарних локаціях та на зупинках Екобусу.

Як ідеться на сторінці ініціативи Zero Waste, що впроваджує проект спільно з управлінням екології та природних ресурсів ЛМР, на утилізацію можна здати антибіотики, протизапальні, протигрибкові та противірусні засоби, антидепресанти, гормональні препарати.

«Ліки з цього переліку є небезпечними для довкілля, їх не можна викидати чи зливати в каналізацію. Але наразі в жодному місті України немає централізованої системи їхнього збору. Ми тестуємо різні варіанти розміщення контейнерів, а по завершенню проекту підготуємо рекомендації для розробки такої системи у Львові», – кажуть у Zero Waste.

Здати ліки можна за адресами:

пл. Міцкевича, 8 (аптека D.S.);

вул. Грінченка, 5 (аптека D.S.);

пр. Червоної Калини, 36 (аптека D.S., ТРЦ «Шувар»);

вул. Кульпарківська, 226а (ТРЦ «Victoria Gardens»);

вул. Медової Печери, 1 (6-та поліклініка Львова);

усі стоянки Екобуса (із графіком стоянок можна ознайомитись за посиланням).

Також містян просять повідомляти, куди їм було б зручно приносити протерміновані ліки.