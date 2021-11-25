У Львові упродовж двох тижнів збиратимуть для утилізації протерміновані медикаменти
Ліки, у яких закінчився термін придатності, можна буде здати в усіх районах міста та у місцях стоянки Екобуса
Із четверга, 26 листопада, і до 14 грудня у Львові діятиме пілотний проект зі збору протермінованих медикаментів для їх подальшої утилізації. Здати ліки можна буде у 5 стаціонарних локаціях та на зупинках Екобусу.
Як ідеться на сторінці ініціативи Zero Waste, що впроваджує проект спільно з управлінням екології та природних ресурсів ЛМР, на утилізацію можна здати антибіотики, протизапальні, протигрибкові та противірусні засоби, антидепресанти, гормональні препарати.
«Ліки з цього переліку є небезпечними для довкілля, їх не можна викидати чи зливати в каналізацію. Але наразі в жодному місті України немає централізованої системи їхнього збору. Ми тестуємо різні варіанти розміщення контейнерів, а по завершенню проекту підготуємо рекомендації для розробки такої системи у Львові», – кажуть у Zero Waste.
Здати ліки можна за адресами:
- пл. Міцкевича, 8 (аптека D.S.);
- вул. Грінченка, 5 (аптека D.S.);
- пр. Червоної Калини, 36 (аптека D.S., ТРЦ «Шувар»);
- вул. Кульпарківська, 226а (ТРЦ «Victoria Gardens»);
- вул. Медової Печери, 1 (6-та поліклініка Львова);
- усі стоянки Екобуса (із графіком стоянок можна ознайомитись за посиланням).
Також містян просять повідомляти, куди їм було б зручно приносити протерміновані ліки.