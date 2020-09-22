Десятки мільйонів. Не треба?.

Комунальне підприємство «Зелене місто» створило карту розташування сміттєвих контейнерів для збору органіки. Відтак львів’яни можуть побачити, де поблизу їхнього дому можна викинути харчові відходи.

У рамках пілотного проекту з роздільного збору та вивезення органічних відходів у Львові встановили 87 баків для органіки, з них 34 встановили на прохання ресторанів та супермаркетів. Для збору органіки встановили 120 л баки коричневого кольору, на них є маркування, що туди варто викидати органічні, тобто харчові відходи.

На карту нанесені місця, де встановлені усі баки для збору органіки у Львові, а різними кольорами позначено перевізників, які їх обслуговують.

Згодом перевізники вивозять органіку на компостувальний майданчик на вул. Пластовій, 13. Зібрані органічні відходи за два місяці перетворюються на компост, який усі охочі можуть взяти для своїх потреб.

Раніше ZAXID.NET писав, що у рамках експерименту ЛКП «Зелене місто» безкоштовно передало 80 тонн органічних відходів приватній компанії, яка захотіла випробувати добриво на своїх полях. Надалі добриво також планують продавати.