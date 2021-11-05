Термін придатності цієї вакцини закінчився наприкінці жовтня

На Львівщині не використали майже 40 тисяч доз вакцини «AstraZeneca». Термін придатності вакцини закінчився наприкінці жовтня і тепер її треба утилізувати.

Про це під час брифінгу 5 листопада повідомив директор департаменту охорони здоров'я ЛОДА Орест Чемерис.

«Є близько 40 тисяч доз препарату, яку область не використала. Відповідно, вакцина певний час буде перебувати на карантині, а потім повернеться на склади», – повідомив Орест Чемерис.

Регіональний координатор з питань вакцинації проти коронавірусної хвороби у Львівській області Олег Когут уточнив ZAXID.NET, що зараз ця партія вакцини є на карантині із забороною до використання. Якщо МОЗ дозволить, то її утилізують на місці, якщо ні, то повернуть МОЗ і там утилізують.

Станом на 5 листопада на Львівщині вже провели 1 192 357 щеплень. Першу дозу вакцини отримали понад 35% мешканців області, з них понад 23% пройшли повний курс вакцинації.

«Щодня в області вакцинують від 18 до 22 тисяч людей. Станом на сьогодні проблем щодо постачання вакцини немає. Щодо найбільш затребуваних вакцин, тенденції залишаються попередніми: найчастіше обирають «Pfizer», на другому місці –«Coronavac», на третьому – «AstraZeneca», – каже Орест Чемерис.