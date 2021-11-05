Хворих до лікарні «швидкі» привозять і вдень, і вночі

У львівській Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги терміново розгортають додаткові реанімаційні ліжка для хворих на коронавірус. Важких хворих більшає. Досі в лікарні для цих хворих було 50 реанімаційних ліжок, до понеділка, 8 листопада, буде 100.

«Серед госпіталізованих хворих дуже велика частка тих, які потребують інтенсивної терапії. Якщо минулої хвилі ми мали 500-600 пацієнтів в клініці, з яких 25-30 максимум потребувало інтенсивної терапії, то сьогодні з 461 пацієнта, які є в стаціонарі, потребують інтенсивної терапії майже 100 пацієнтів. Адміністрація лікарні прийняла рішенняи розгорнули додаткові реанімаційні ковідні ліжка і з понеділка реанімація буде мати на 100 ліжок», – каже завідувачка відділення анестезіології та інтенсивної терапії лікарні Наталія Матолінець.

За її словами, потрібні і додаткові апарати для штучної вентиляції легень, медичний персонал. Уже у п’ятницю, 5 листопада, розгорнули 15 реанімаційних ліжок, бо хворих, які потребували інтенсивної терапії, було значно більше, ніж ліжок.

«Ці 15 ліжок ми розгорнули у «червоній зоні» лікарні, а з понеділка на першому поверсі клініки буде розгорнуто ще 35 ліжок, щоб в загальній кількості нам вийти на 100 ліжок», - каже Наталія Матолінець.

Станом на ранок, 5 листопада, у лікарні було 461 хворих з пневмоніями. За добу госпіталізували 41 пацієнта, а виписали 28. У реанімації - 49, 13 хворих померло.