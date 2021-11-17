У середу, 17 листопада, Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає встановлення адміністративної відповідальності за продаж лікарських засобів малолітнім особам. За відповідне рішення проголосував 341 народний депутат.

Згідно з текстом документу, відпуск ліків у аптеках, у тому числі онлайн, дітям до 14 років, передбачає штраф від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів (від 3 400 грн до 5 100 грн).

Повторне порушення тягне за собою штраф від 300 до 400 мінімумів (від 5 100 грн до 6 800 грн).

Заборону на продаж ліків дітям до 14 років Верховна Рада ухвалила ще 15 липня. Закон забороняє продаж лікарських засобів дітям, але для фактичного обмеження доступу парламент мав також ухвалити вище згаданий зконопроект про штрафи. Закон дозволяє просити документи, якщо виникають сумніви, чи є дитині 14 років. Якщо покупець відмовиться підтвердити свій вік документом, то продаж ліків заборонений.

Голова парламентського комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький висловив думку, що така заборона дозволить зменшити доступ дітей до медичних препаратів і таким чином запобігти частині суїцидальних випадків.