Рада національної безпеки та оборони (РНБО) рекомендувала Кабінету міністрів запровадити до 1 січня 2024 року мораторій на рекламу лікарських засобів і медичних препаратів. Про це йдеться у рішенні РНБО, яке 18 серпня ввів у дію президент Володимир Зеленський.

У разі схвалення урядом відповідної ініціативи, до 1 січня 2024 року буде заборонено рекламу лікарських засобів, медичних виробів, методів профілактики, методів діагностики, методів лікування та реабілітації на телебаченні й радіо, а також у засобах масової інформації.

РНБО також зобов’язала Кабмін забезпечити контроль за дотриманням правил продажу ліків за рецептами, щоб уникнути призначення пацієнтам великої кількості різних медпрепаратів або лікувальних процедур». Також уряд має посилити відповідальність за підробку сертифікатів і довідок про вакцинацію і внесення недостовірних відомостей до медичних баз даних.

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко 19 серпня повідомив, що перед запровадженням мораторію на рекламу медикаментів члени уряду зустрінуться з представниками ЗМІ.

«Я, як колишній медійник, прекрасно розумію, що ця реклама – 30% доходів телевізійників та інших ЗМІ. Саме тому Міністерство культури і інформаційної політики найближчим часом ініціює зустріч медійників з МОЗ та РНБО, щоб почути думку самих медійників», – зазначив колишній гендиректор «1+1 media» та чинний урядовець.

Він пояснив, що бізнес повинен бути соціально відповідальним, а «самолікування до відповідальності немає жодного відношення в будь-якій цивілізованій країні».

«Розробка механізму триватиме до кінця року, а сам мораторій має бути введений до 1 січня 2024 року. Перехідний час є і він буде використаний ефективно. У діалозі з представниками медіакомпаній знайдемо шлях, як втілити ці зміни максимально без втрат», – резюмував Ткаченко.