Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 6 серпня, підписав закон, який забороняє продаж ліків дітям до 14 років. Відповідна інформація зазначена на сторінці закону, який Верховна Рада ухвалила 15 липня.

Цей документ вносить зміни до закону «Про лікарські засоби». Згідно з ними, реалізація (видача) лікарських засобів громадянам, які не досягли 14-річного віку, забороняється. У разі сумніву щодо віку покупця лікарських засобів їх продаж здійснюється за умови пред'явлення документа, який підтверджує його вік.

У пояснювальній записці до закону вказано, що «в дитячому віці ще немає повного усвідомлення наявних ризиків від неправильного вживання того чи іншого лікарського засобу».

Крім того, у пояснювальній записці з посиланням на слова медиків зазначається, що «за останні місяці в Україні розвинулася тенденція суїцидальних нахилів серед молоді».

«І якщо раніше діти вживали медикаменти несвідомо, то зараз вони розуміють, що роблять. Це підтверджують недавні випадки… І якщо доступ дітей до "всесвітньої павутини" проконтролювати досить важко, а в окремих випадках взагалі неможливо, то обмежити вільний доступ неповнолітніх до лікарських засобів, які продаються в аптечних установах, державі під силу», – писали автори закону.