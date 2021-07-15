Верховна Рада України на своєму засіданні у четвер, 15 липня, ухвалила закон №5122 «Про внесення змін до статті 21 Закону України «Про лікарські засоби» щодо заборони продажу лікарських засобів дітям». Документ підтримав 341 народний депутат.

Законопроектом парламентарі заборонили дітям до 14 років продавати ліки, у тому числі й дистанційно. Також заборонена доставка ліків, якщо кінцевим споживачем є малолітня дитина.

Також закон дозволяє просити документи, якщо виникають сумніви, чи є дитині 14 років. Якщо покупець відмовиться підтвердити свій вік документом, то продаж ліків заборонений.

Відповідний законопроект з’явився після того, як взимку протягом одного тижня в Україні зареєстрували кілька випадків отруєння ліками дітьми. Зокрема, у Київській області двоє дівчаток випили 40 таблеток популярного спазмалітичного препарату, після чого одна дівчинка загинула. Аналогічні випадки зафіксовані в Умані та Києві.

Після цього голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький анонсував підготовку законопроєкту, який би заборонив продаж ліків дітям. Однак, за його словами, тоді планувалося заборонити відпуск лікарських засобів до 18 років.

Зазначимо, що згідно зі статтею 321 Кримінального кодексу України, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів караються позбавленням волі від п'яти до восьми років.