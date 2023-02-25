Причина обвалу наразі невідома

У суботу, 25 лютого, у Львові на вулиці Волоській на будові обвалилося перекриття поверху. Там зводять торгово-офісний центр. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив заступник міського голови з питань містобудування Любомир Зубач.

За інформацією міського чиновника, є постраждалі, але обійшлося без фатальних наслідків. Що саме сталося і яка причина обвалу – наразі невідомо.

«І найгірше – наша міська інспекція ДАБК за чинними постановами Кабміну навіть не має повноважень, щоб зайти на цю забудову і все з’ясувати. Нагадаю, зараз в країні запроваджено мораторій на перевірки на будовах. Мовляв, не можна тиснути на забудовників, а треба їм вірити на слово, що все спроектовано та побудовано згідно з будівельними нормами», – написав Любомир Зубач.

У Головному управлінні ДСНС у Львівській області розповіли, що рятувальники виїжджали на місце події. Про обвал їх повідомили очевидці.

«Коли рятуальники прибули, постраждалого вже забрала швидка. Охорона будівницва сказала, що заходити на територію потреби немає», – розповів речник ДСНС Львівщини Віталій Туровцев.

Як розповіли в Першому медоб'єднанні Львова, постраждалого госпіталізували до лікарні святого Луки. У 30-річного чоловіка перелом плечової кістки, його вже прооперували. Пацієнт перебуває в важкому стані в реанімації.

Як інформував ZAXID.NET, у серпні 2019 року виконавчий комітет Львівської міської ради погодив будівництво 6-поверхового торгово-офісного центру з дворівневим паркінгом біля Стрийського ринку. Містобудівні умови і обмеженні на будівництво офісного центру отримали ПП «Мега-Тех» та ТзОВ «Галпроектмонтаж». За даними бізнес-платформи YouControl, ПП «Мега-Тех» є львів'янин Дмитро Вітик, а керівником львівський архітектор Мар’ян Кардаш. Засновницею ТзОВ «Галпроектмонтаж» є львів’янка Олександра Мурава, а директором адвокат Денис Данилевич.