Володимир Зеленський та Дональд Трамп провели телефонну розмову

У неділю, 14 червня, Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, піч час якох привітав його із днем народження. Про це президент України повідомив у своїх соцмережах.

«Провів чудову розмову з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Я привітав президента Трампа з днем народження, і ми доволі детально обговорили багато ключових речей, серед яких, звісно, мир. Я побажав президенту Трампу успіхів, насамперед у його зусиллях щодо завершення війни Росії проти України», – повідомив Володимир Зеленський.

Також Володимир Зеленський поінформував Дональда Трампа про події на фронті, зокрема розповів, що українські військові зміцнили свої позиції. Президент України також підтвердив, що зустрінеться з американським колегою на саміті G7, який відбудеться 15−17 червня в Евіані, Франкція.

«У нас є деякі хороші ідеї, які можуть допомогти наблизити мир і захистити життя», – підсумував Володимир Зеленський.

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Додамо, що 14 червня президенту США Дональду Трампу виповнилося 80 років.

Водночас російські ЗМІ також повідомили про телефонну розмову Дональда Трампа з російським диктатором Владіміром Путіним. За словами помічника Путіна Юрія Ушакова, під час розмови американський президент нібито висловив готовність «впливати на Київ та європейських партнерів США». Також під час бесіди російський диктатор вкотре повторив, що для зустрічі з Путіним Володимир Зеленський має приїхати до Москви.

Нагадаємо, востаннє Володимир Зеленський та Дональд Трамп зустрічалися 28 грудня 2025 року в резиденції Мар-а-Лаго у штаті Флорида. Обидва президенти позитивно оцінили переговори. Зокрема, за словами Володимира Зеленського, США та Україні вдалося узгодити одне з ключових питань – гарантії безпеки. Водночас щодо територіального питання тоді згоди досягти не вдалося, оскільки Дональд Трамп заявляв, що Україна має піти на територіальні поступки Росії, тоді як Володимир Зеленський наголосив, що це питання мають вирішувати українці шляхом голосування на референдумі.