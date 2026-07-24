Кияни реєстрували для росіян термінали Starlink

Служба безпеки України затримала у Києві двох російських агентів, які зареєстрували для окупантів понад 70 супутникових терміналів Starlink. Про це у пʼятницю, 24 липня, повідомили у пресслужбі СБУ.

Росіяни завербували чоловіків через телеграм-канали з пошуку швидкого заробітку. Спочатку вони зареєстрували термінали Starlink на свої імена, а потім використовували фальшиві паспорти. Крім того, російські агенти залучили працівника поштового відділення, який допоміг обійти встановлені правила верифікації, не знаючи, що робить це для російських військових.

За даними правоохоронців, кияни таким чином активували для окупантів 76 терміналів Starlink. Спецслужба встановила, що росіяни планували використати доступ до супутникових терміналів для коригування обстрілів України, а також для виявлення засобів радіоелектронної боротьби, які захищають позиції українських військових на фронті.

СБУ затримала російських агентів у їхніх помешканнях та заблокувала всі незаконно зареєстровані термінали. Затриманим оголосили підозри у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі підозрювані перебувають під вартою.

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Нагадаємо, у січні 2026 року Міноборони зʼясувало, що росіяни почали використовувати ударні дрони Shahed зі Starlink. Згодом SpaceX на прохання Міноборони позбавила окупантів можливості користуватися супутниковим звʼязком, через що росіяни втратили можливість проводити наступ. Водночас для українських військових компанія впровадила механізм верифікації, що дає змогу користуватися терміналами.